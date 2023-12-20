舉行公聽會討論軍事營區安全條例？ 軍方拒絕承諾

國防部作計室聯合作戰計畫處副處長羅永昶今天表示，針對媒體記者或未來營區外面的民眾拍攝是否涉法，按照軍事營區安全條例訂定，營區公告的定義與範圍，包含戰演訓、營外教召或海空域射擊。

國防部今天舉行例行記者會，對於立法院通過軍事營區安全條例後的執行細節，軍方態度強硬，不願意承諾是否舉行公聽會，討論根據母法訂定的七項相關法規命令以及四項公告。

羅永昶說，針對軍事營區安全條例七法規與四公告，涉及軍事營區，如演習訓練通報、營區安全管束條例法規與重要軍事營區設施公告，相關部門將策定，按程序訂定周延後，呈報行政院公告實施日期。

他表示，針對媒體記者或未來營區外面的民眾拍攝是否涉法，按照條例裡已有訂定，即營區公告的定義與範圍，包含戰演訓、營外教召或海空域射擊。但軍方不會特別針對民眾這些行為來做，包含在營外的部分，軍方公告都會減少影響民眾。此法主要就是要確保官兵、營區安全以及民眾的權益，加以法制化。

對於軍事營區安全維護條例草案曾有學者建議舉行公聽會，國防部首長在立法院答詢也認同，未來軍方是否與外界進行討論或舉行公聽會。羅永昶表示，有關軍事營區安全維護條例制定程序擬定完後，已召集相關法律專家學者，逐條稽查，在行政院記者會說明，後續會持續按照節點，周延整個配套措施，制定七個法規命令四項公告期程。已經在著手執行，加以預告。

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