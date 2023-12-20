快訊

跪了！Gen.G稱台灣國家遭小粉紅出征 官方刪文道歉取消來台

中職／陳俊秀去兄弟 猿隊選擇陳柏豪+657萬元補償

一圖曝地表被冰封住了 氣象粉專：這波寒流冷空氣非常強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

舉行公聽會討論軍事營區安全條例？ 軍方拒絕承諾

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部作計室聯合作戰計畫處副處長羅永昶上校。圖／國防部提供
國防部作計室聯合作戰計畫處副處長羅永昶上校。圖／國防部提供

國防部作計室聯合作戰計畫處副處長羅永昶今天表示，針對媒體記者或未來營區外面的民眾拍攝是否涉法，按照軍事營區安全條例訂定，營區公告的定義與範圍，包含戰演訓、營外教召或海空域射擊。

國防部今天舉行例行記者會，對於立法院通過軍事營區安全條例後的執行細節，軍方態度強硬，不願意承諾是否舉行公聽會，討論根據母法訂定的七項相關法規命令以及四項公告。

羅永昶說，針對軍事營區安全條例七法規與四公告，涉及軍事營區，如演習訓練通報、營區安全管束條例法規與重要軍事營區設施公告，相關部門將策定，按程序訂定周延後，呈報行政院公告實施日期。

他表示，針對媒體記者或未來營區外面的民眾拍攝是否涉法，按照條例裡已有訂定，即營區公告的定義與範圍，包含戰演訓、營外教召或海空域射擊。但軍方不會特別針對民眾這些行為來做，包含在營外的部分，軍方公告都會減少影響民眾。此法主要就是要確保官兵、營區安全以及民眾的權益，加以法制化。

對於軍事營區安全維護條例草案曾有學者建議舉行公聽會，國防部首長在立法院答詢也認同，未來軍方是否與外界進行討論或舉行公聽會。羅永昶表示，有關軍事營區安全維護條例制定程序擬定完後，已召集相關法律專家學者，逐條稽查，在行政院記者會說明，後續會持續按照節點，周延整個配套措施，制定七個法規命令四項公告期程。已經在著手執行，加以預告。

國防部 立法院

延伸閱讀

國防部：總統大選投票日前後 國軍將執行重點戒備

國防部委託實踐大學幼兒園傳虐童 園方公開致歉

國防部：國軍反毒年度內蒐獲官兵安全狀況計249件

立院三讀軍事營區安全維護條例 軍營內攝錄影最重關3年

相關新聞

軍方拒承諾公聽會討論軍事營區安全條例

國防部作計室聯合作戰計畫處副處長羅永昶今天表示，針對媒體記者或未來營區外面的民眾拍攝是否涉法，按照軍事營區安全條例訂定，...

教授涉私設公司和大陸技術合作 國防大學：停聘3個月

國防大學葛姓教授開設公司與中國大陸技術合作，全案由桃檢偵辦。國防大學政戰主任余熙明今天表示，校方依相關規定核予停聘三個月...

國防部：總統大選投票日前後 國軍將執行重點戒備

正副總統與立委選舉明年1月13日投票，國防部作戰及計畫次長室聯合作戰計畫處副處長羅永昶今天表示，國軍將在1月12日下午5...

部隊鍋 EP147｜相機對準軍事演習地與營區 人生將走入牢房？

近期在⽴法院朝野協商審查的《軍事演習訓練與營區安全勤務條例草案》，可說是炒得沸沸揚揚，其中第六條規範限制民眾對演習或是訓練的拍攝⾏為，更是被形容如同退回到戒嚴時期。到底全⺠國防與保密防諜，是不是有條難以捉摸的紅線呢？

國防部：國軍反毒年度內蒐獲官兵安全狀況計249件

國防部法律司法紀調查處處長陳恒偉上午表示，國軍反毒年度蒐獲官兵安全狀況249件，掌握預警情資40件。

憲指部：憲兵年度緝獲毒品50.20公斤

憲兵指揮部參謀長呂正芳上午表示，憲兵肩負司法警察職責，同為緝毒團隊一份子，所屬各憲兵隊今年執行毒品查緝案件，計415案，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。