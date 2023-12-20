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國防部：總統大選投票日前後 國軍將執行重點加強戒備
正副總統與立委選舉明年1月13日投票，國防部作戰及計畫次長室聯合作戰計畫處副處長羅永昶今天表示，國軍將在1月12日下午5時至14日上午8時，執行重點加強戒備，依處置規定及相關作為適時調整兵力，落實戰演訓戰備動作及通信構連。
國防部情報次長室聯合情研中心情報官羅正宇指出，共軍常態執行戰備警巡，保持對台威懾力度。國軍對共軍活動均保持高度警覺，運用情監偵手段，嚴密掌控台灣周邊海空動態，適切應處。
國防部今天舉行例行記者會，羅永昶表示，國軍明年1月12日下午5時起至14日上午8時止，執行重點加強戒備，配合聯合情監偵掌握敵軍動態，針對灰色侵擾的提升等作為，依照處置規定及相關作為，適時調整兵力應對，同時更落實戰演訓戰備動作及通信構連。
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