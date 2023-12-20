國防部：國軍反毒年度內蒐獲官兵安全狀況計249件

國防部法律司法紀調查處處長陳恒偉上午表示，國軍反毒年度蒐獲官兵安全狀況249件，掌握預警情資40件。

國防部例行記者會上午舉行國軍毒品防制成效報告，陳恒偉表示，近年國軍人員尿液篩檢執行成效，今年迄11月底，已篩檢113萬餘人次，官兵尿液篩檢確陽後，全數移送檢察署偵辦，相關涉毒人員目前均已檢討汰除，堅定維護國防部毒品零容忍立場。

陳恒偉說，國防部為行政院毒品防制會報成員，定期參與會報，設置國軍毒品防制小組，去年配合行政院毒品防制會報修正編組名稱，各分組為驗毒監控、識毒預防、毒品戒治及緝毒合作，各司令部及聯兵旅比照設置，共同推動國軍各項反毒作為。

陳恒偉指出，官兵入伍服役後，運用安全部署及預警蒐處等方式，透過專案機制，由單位掌握通報，以蒐獲官兵涉犯毒品案件的狀況，經由掌握涉毒預警情資，發揮機先防處效能，年度蒐獲官兵安全狀況249件，掌握預警情資40件。

提升緝毒嚇阻效能部分，國防部為嚇阻官兵攜帶毒品入營，民國111年12月補實北、中、南及東部地區緝毒犬分組全數18犬隻，各地區國軍部隊均能就近申請緝毒犬入營嗅聞。由於依政府部門執勤犬照護管理規則，犬隻服役年限4年，最長得延長至7年，國防部自109年建置緝毒犬分組，即執行嗅聞勤務，緝毒犬三犬隻今年已達服役年限，經關務署訓練師評估健康及勤務執行訓練等狀況後，一犬隻可繼續服役，兩犬隻今年10月除役，隨即完成犬隻增補。

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