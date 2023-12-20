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憲指部：憲兵年度緝獲毒品50.20公斤

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
憲兵出勤示意。圖／取自國防部青年日報
憲兵出勤示意。圖／取自國防部青年日報

憲兵指揮部參謀長呂正芳上午表示，憲兵肩負司法警察職責，同為緝毒團隊一份子，所屬各憲兵隊今年執行毒品查緝案件，計415案，移送案犯427人，查獲各類毒品共50.2公斤。

國防部例行記者會上午舉行國軍毒品防制成效報告，呂正芳表示，國軍為貫徹政府新世代反毒策略，今年由憲兵指揮部配合台灣高等檢察署執行第八波與第九波安居緝毒專案，與檢、警、調、海巡、關務等查緝系統攜手合作，執行各項毒品查緝專案。

緝毒成效方面，各憲兵隊、緝毒犬分組配合檢調機關指揮，執行各項毒品查緝專案，計查獲各類毒品共50餘公斤，移送案犯400餘人。各緝毒犬分組以無預警突檢方式，執行各作戰區營區安檢勤務，有效遏阻毒品流入營內，肅清部隊毒害。各緝毒犬分組採無預警突檢方式，執行國軍營區查察勤務暨司法案件協勤，計467場次，執行司法案件協勤時，成功查獲各類毒品13.36公斤，及毒品吸食器等12項不法證物。

呂正芳說，憲兵肩負司法警察職責，同為緝毒團隊一份子，面對緝毒工作更是責無旁貸。透過與各查緝系統通力合作，發揮最大查緝量能；憲指部刑鑑中心協助鑑驗各查緝系統扣案的毒品及尿液檢體，以科學數據支持緝毒工作執行，協助達成溯毒追人的目標，避免毒品流入社會及軍中，維護國人安全居住環境。

毒品 憲兵 司法

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