日夜都來 國軍昨深夜偵獲中共空飄氣球越海峽中線

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯10月7日向以色列發動突襲後，世界各地熟悉情報議題者的第一個反應，多半是以色列情報特務局莫薩德（Mossad）怎麼了？外媒在事發後初期指莫薩德失靈誤判哈瑪斯的能力。紐約時報深入追蹤，從哈瑪斯金流來源，揭露莫薩德在這波以巴衝突大栽跟頭的另一個觀察角度。真是誤判嗎？若是，誰造成的？

2023-12-20 07:30