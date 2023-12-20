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日夜都來 國軍昨深夜偵獲中共空飄氣球越海峽中線

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。圖/國防部
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。圖/國防部

國防部今日發布，在昨（19）日深夜偵獲飄過海峽中線北部高空的中共空飄氣球。這是國防部本月第4度發布偵獲中共空飄氣球的訊息。

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態表示，12月19日6時至12月20日6時止，國軍偵獲共機8架次、共艦3艘次，持續在台海周邊活動其中有1架次空警500預警機進入我西南空域。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部同時表示，昨日23時19分偵獲空飄氣球1枚，逾越海峽中線，位於基隆西北方約63浬，高度約1萬2千呎，續向東飄行，並於今日2時5分消失。

國軍本月第4度、連3日公布偵獲空飄氣球與航跡的資訊，我聯合情監偵系統日夜都能偵獲高空小型目標的訊息，殊值注意，顯示雷達性能獲得提升。

國防部 國軍 中共

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國防部：中共探空氣球昨越中線 位基隆西北方67浬

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