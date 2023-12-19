國防部113年形象掛曆 以黃埔傳承、百年守護為主題

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今天透過國防部發言人臉書粉專，公告「您最想獲得的軍種桌曆或國防部掛曆」活動，並透過台北市立松山高級工農職業學校學生形象，上網推廣。圖/取自國防部發言人臉書粉專
國防部今天透過國防部發言人臉書粉專，公告「您最想獲得的軍種桌曆或國防部掛曆」活動，並透過台北市立松山高級工農職業學校學生形象，上網推廣。圖/取自國防部發言人臉書粉專

國防部製作部版113年國軍形象月曆，首頁以「黃埔傳承、百年守護」為主題，結合高中學生的青年形象，透過社群推廣，預告2024年黃埔建軍100週年。

國防部今天透過國防部發言人臉書粉專，公告「您最想獲得的軍種桌曆或國防部掛曆」活動，並透過台北市立松山高級工農職業學校學生形象，上網推廣。

國防部今製作部版新年度掛曆，首頁以黃埔百年為主題，簡潔以國旗形象與「黃埔傳承、百年守護」等，作為掛曆主題。

國防部製作部版113年國軍形象月曆，首頁以「黃埔傳承、百年守護」為主題。記者洪哲政/翻攝
國防部製作部版113年國軍形象月曆，首頁以「黃埔傳承、百年守護」為主題。記者洪哲政/翻攝
國防部113年國軍形象月曆。記者洪哲政/翻攝
國防部113年國軍形象月曆。記者洪哲政/翻攝

國防部 國旗 社群

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