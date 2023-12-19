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國防大學教授開辦公司中國經商 軍方：移法偵辦
針對國防大學教授葛明德開立公司長期與中國大陸經商並技術合作，傳公司12名股東過半數是國防大學教授。國防大學今（19）日表示，後續將全力配合司法調查、釐清案情，若調查結果確有違失，將追究嚴懲。
民視新聞網今日報導，國防大學教授葛明德涉以人頭成立「德創公司」詐領研究經費，且與中國人共同發明專利並「談生意」，而德創12名股東，過半數是國防大學教授，立委林靜儀也查出其中一名股東劉益銘，是葛明德懲處案的系教評會委員，不但多次發言杯葛致2度流會，最後還投反對票否決停聘懲處案。
國防部長邱國正日前曾針對此案表示，這案子就是叛國，應該依法究辦，辦得愈重愈好。目前此案已移送法辦，同時追究主官、領導職及幕僚責任。
對此，國防大學今（19）日發出新聞稿表示，全案已主動移送司法偵辦，後續將全力配合司法調查、釐清案情，若調查結果確有違失，將追究嚴懲，決不寬貸。
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