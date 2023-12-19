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澎湖鷹式飛彈除役 湖西鄉許家村解除卅年禁限建管制

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部與內政部近日公告空軍「澎湖縣湖西鄉許家重要軍事設施管制區」及其禁建、限建範圍解除管制。圖／取自政府公報網
國防部與內政部近日公告空軍「澎湖縣湖西鄉許家重要軍事設施管制區」及其禁建、限建範圍解除管制。圖／取自政府公報網

國防部與內政部公告空軍澎湖縣湖西鄉許家重要軍事設施管制區，及禁建限建範圍解除管制，自中華民國112年12月31日生效。據了解，這是鷹式飛彈陣地，駐防鷹式飛彈今年6月29日除役。

澎湖湖西鄉近許家村的鷹式飛彈陣地，民國80年公告實施禁限建管制，110年修訂範圍，當地民宅建築高度受限。

澎湖知識服務平台記載，因應鷹式飛彈連進駐，民國60年代許家車站附近多了一家雜貨店兼營冰果店，非常熱鬧，農曆新年期間，飛彈部隊的弟兄會組團到許家村民家中舞龍舞獅，鑼鼓喧闐，增加節慶氣氛。元宵節過後，也會協助人力不足的許家村，舉行繞境鎮符儀式。軍民相處和諧。

因應鷹式飛彈除役，國防部與內政部解除澎湖縣湖西鄉許家重要軍事設施管制區及其禁建限建範圍，結束當地30餘年來的管制。

鷹式飛彈。記者洪哲政／攝影
鷹式飛彈。記者洪哲政／攝影

飛彈 澎湖縣 國防部

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