國防部本月第三度發布偵獲中共高空空飄氣球訊息

菲律賓向南海仁愛礁登陸艦運送水泥等加固建材受挫，12月9日、10日還和大陸海警發生兩起衝突。菲律賓指控大陸海警8次使用水砲打壞菲船，還使用音波砲，導致菲船員暫時失能。究竟這兩款「武器」有何威力？為何能夠將菲艦打得毫無招架之力？其實美國海軍2000年開發這種長距離聲波裝置，是為了應付小船對大軍艦自殺攻擊的...

2023-12-19 07:30