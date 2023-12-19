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國防部本月第三度發布偵獲中共高空空飄氣球訊息
國防部今天表示，昨（18）日上午曾在西北部高空偵獲逾越海峽中線的中共空飄氣球一枚。這是國防部本月第三度發布相關訊息。
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態表示，自本月18日6時至今日6時止，國軍偵獲共機4架次、共艦3艘次，持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
國防部同時表示，昨日9時9分國軍曾偵獲空飄氣球1枚，逾越海峽中線，位於基隆西北方約67浬，高度約1萬5千呎，續向東飄行，並於11時52分消失。
國防部本月分別在8、18日、今（19）日發布偵獲中共高空空飄氣球訊息。
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