聽新聞
test
0:00 / 0:00
軍事營區安全維護條例三讀 國防部向軍事航迷喊話
軍事營區安全維護條例今天立法院院會三讀通過，國防部表示，拍攝戰機起降的行為，如未危害軍事機敏安全，非此條例禁止範圍。對於禁止的行為，將明確公告，持續宣導，避免民眾誤觸法令。
立法院院會三讀通過軍事營區安全維護條例，條文明定未經軍事機關許可，在軍事營區內從事測量、錄影、攝影、描繪、記述或其他偵察行為，處3年以下有期徒刑；營區外從事這些行為，足生損害軍事營區安全，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。
國防部舉例，包括國軍漢光演習、河口防護演訓、海邊登陸操演、戰機訓練及實彈射擊場、射擊目標區危險區的場地或區域，未來都須視為軍事營區加以管制。
國防部表示，軍事營區安全維護條例可為國軍營區安全維護工作，建立明確法律依據，確保國防安全及民眾權益。國防部對於法案審議期間，立法院及行政院與相關部會指導協助，深表感謝。
國防部說，國軍未來在營區外實施演訓，若有可能與民眾活動範圍重疊，將事先會商相關機關，明確公告管制範圍及時間，將影響降至最低。
國防部指出，後續依條例授權，訂定七項法規命令，辦理四項公告，落實教育訓練，報請行政院核定條例施行日期，送交立法院備查。
👉2024選戰最前線
▪ 賴蕭領先、侯康緊追 最新民調看這邊
▪ 名單整理包／選舉登記終了！區域立委、不分區名單一次看
▪ 2024總統副總統選舉 一圖看懂3組參選人資歷背景
▪ 2024全國不分區立委 16黨提名背景一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言