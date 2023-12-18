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軍事營區安全維護條例三讀 國防部向軍事航迷喊話

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
針對「軍事營區安全維護條例」草案，有軍事迷及媒體憂心動輒挨罰；國防部曾表示，條例三讀後不會馬上施行。本報資料照片
針對「軍事營區安全維護條例」草案，有軍事迷及媒體憂心動輒挨罰；國防部曾表示，條例三讀後不會馬上施行。本報資料照片

軍事營區安全維護條例今天立法院院會三讀通過，國防部表示，拍攝戰機起降的行為，如未危害軍事機敏安全，非此條例禁止範圍。對於禁止的行為，將明確公告，持續宣導，避免民眾誤觸法令。

立法院院會三讀通過軍事營區安全維護條例，條文明定未經軍事機關許可，在軍事營區內從事測量、錄影、攝影、描繪、記述或其他偵察行為，處3年以下有期徒刑；營區外從事這些行為，足生損害軍事營區安全，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

國防部舉例，包括國軍漢光演習、河口防護演訓、海邊登陸操演、戰機訓練及實彈射擊場、射擊目標區危險區的場地或區域，未來都須視為軍事營區加以管制。

國防部表示，軍事營區安全維護條例可為國軍營區安全維護工作，建立明確法律依據，確保國防安全及民眾權益。國防部對於法案審議期間，立法院及行政院與相關部會指導協助，深表感謝。

國防部說，國軍未來在營區外實施演訓，若有可能與民眾活動範圍重疊，將事先會商相關機關，明確公告管制範圍及時間，將影響降至最低。

國防部指出，後續依條例授權，訂定七項法規命令，辦理四項公告，落實教育訓練，報請行政院核定條例施行日期，送交立法院備查。

國防部 立法院 國軍

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