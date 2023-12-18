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國軍本月第二度偵獲中共探空氣球 位於基隆西北方高空

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」。圖/國防部
國防部上午公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」。圖/國防部

國防部上午公布中共解放軍台海周邊海空域動態，國防部表示，國軍昨日在北部空域發現兩枚中共探空氣球飄過台灣海峽中線。這是軍方近期第二度公布中共探空氣球資訊。

國防部說，自12月17日6時至今天6時止，國軍偵獲共機6架次、共艦2艘次在台海周邊活動，其中1架次共機進入西南空域，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

依國防部公布中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖，進入我西南空域的是運-8反潛機。

國防部指出，昨天9時3分及14時43分，分别偵獲中共空飄氣球兩枚越過海峽中線，在基隆西北方約110浬，高度約2萬7000呎以下，持續向東飄行，目標分别於9時36分及16時35分消失。

國防部曾在12月8日發布偵獲中共探空氣球，當時氣球飄過海峽中線中段。

國防部 中共 台海

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