國軍本月第二度偵獲中共探空氣球 位於基隆西北方高空

從中東反恐戰事、亞美尼亞與亞賽拜然的邊界衝突，到俄羅斯入侵烏克蘭戰爭，乃至美國眾院議長裴洛西來訪引發兩岸緊張，無人機都扮演重要角色。若說無人機是近年最出風頭的軍事科技，應該沒人會反對。但各國絕非近年才想到無人機的優點，只是受限當年科技、效果有限，還經常出包，將眾人嚇出一身冷汗。 如同1956年夏天，美國南加州上空，就曾發生無人機失控事件。當時美國海軍將退役的二次大戰F6F地獄貓（Hellcat）戰鬥機，改為無線電遙控靶機，型號F6F-5K，卻在一次任務中突然不聽使喚，差點墜落洛杉磯市區。而這樣的失控事件未必只發生在無人機上，一般飛機如果飛行員因故失能，結局可能也如此，美國也曾發生過類似案例。...

2023-12-18 07:30