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海鯤號編裝生效 投入裝備測試

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
潛艦國造原型艦海鯤號準備實施泊港測試(HAT)與海上測試(SAT)。記者洪哲政／攝影
潛艦國造原型艦海鯤號準備實施泊港測試(HAT)與海上測試(SAT)。記者洪哲政／攝影

針對當前潛艦國造原型艦海鯤號現況，國造潛艦專案小組召集人黃曙光表示，全艦符合建造合約下水條件，操艦人員編裝也已核定生效，賦予接艦艇員職掌與責任，直接投入裝備測試、系統操作與各類教育訓練。

針對當前潛艦國造原型艦海鯤號預算支用現況，黃曙光指出，全案經費四百九十三億餘元，七年來全案支用，業經審計部財務稽核計三次、會計師財務稽核計廿九次，未見有任何弊端。

黃曙光分析說，我國海鯤號原型艦完全是全新的設計，必須尋求國際合作，部分武器裝備台灣無自製能力，須尋求國際商源。

潛艦 黃曙光 海鯤

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