海鯤號編裝生效 投入裝備測試

教育部課綱將國文教材刪除古文，引起高中老師批評。中華民國歷史上慘痛的一段戰爭傷痕南京大屠殺，不只是現在學生不理解，官方機構連發生在1937年12月的南京保衛戰紀錄都沒有，國防部與陸軍司令部官網也都看不到南京保衛戰的歷史紀錄，只有憲兵指揮部官網刊載有南京保衛戰當中憲兵守軍的犧牲史實。...

2023-12-17 07:30