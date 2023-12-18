聽新聞
test
0:00 / 0:00

現役軍官涉共諜 藍委批司法洩密

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
涉共諜案的中校謝孟書具駕駛CH-47SD運輸直升機本職學能。本報資料照片
涉共諜案的中校謝孟書具駕駛CH-47SD運輸直升機本職學能。本報資料照片

高檢署偵辦陳裕炘發展共諜組織案，爆出陸軍航特部六○一旅中校謝孟書涉共諜案、「○二二一」專案洩漏等兩大案情。謝孟書在軍中不但長期擔任高階將領的隨員，且「空安鑑定」一直都維持良好的A級，案發後才被檢討。

據了解，此案是國防部透過「國安通報」管道獲得，偵辦過程被核定為機密，並告知高檢署，但案情被公開。

國民黨立委陳以信表示，國軍發生共諜案，令人遺憾，一定要查個水落石出，清楚向國人交代；而對涉及國安機敏的共諜疑案調查，司法單位原應維持高度機密，但現在看到許多共諜案訊息，很多似乎並非從國防單位對外洩漏，而是在偵辦過程中遭披露，司法單位難辭其咎。

陳以信表示，司法單位面對國安機密、共諜案調查，應有更周延機密偵查的措施，才能避免洩漏機密；近期這項共諜案偵辦內情以相當詳盡的方式被洩漏，讓外界質疑司法單位刻意釋放訊息，而這些訊息都有可能影響國內政治氛圍與選舉討論，已嚴重傷害司法威信。

陳以信說，尤其現在司法單位大動作約談國內部分里長，針對赴陸旅遊一事調查，做法也會引起寒蟬效應，讓許多基層里長心生畏懼；如果司法淪為政治使用的工具，司法威信將一蹶不振，司法單位應謹慎處理。

針對上情，國防部接受查證時僅表示，此案相關人員已依違法情節從嚴究處；針對外流機密資訊，已啟動損害評估作為，釐清各級考核及違失責任檢討議處。

調查局偵蒐陳裕炘發展共諜組織案，共七位現役軍、士官涉案；謝孟書、洪睿洋、何信儒、康奕彬等四位軍官均因涉外洩漢光演習操演及作戰區等機密被羈押，洪於延押時吐露案情而獲法院交保。

據指出，此案有高階將領御下不嚴情節。涉案的謝孟書曾長期擔任前陸軍副司令、國防部前總督察長黄國明的隨員，甚至也隨赴國防部總督察室出任航督官，其具駕駛CH-47SD直升機本職學能，傳期間「空安鑑定」均屬A級（無安全顧慮），案發前均未被檢討出問題，考核機制失靈。

司法 國防部

延伸閱讀

王家貞不符參選區域立委資格 林俊憲：法律問題非政治問題

中選會今審王家貞參選資格 陳以信籲暫停審查聲請釋憲

批賴清德「美德配」才奇怪 趙少康再嗆柯文哲low：你是訓導主任嗎？

陳以信批俞大㵢駐美布局草率 民進黨團：有點無的放矢

相關新聞

海鯤號編裝生效 投入裝備測試

針對當前潛艦國造原型艦海鯤號現況，國造潛艦專案小組召集人黃曙光表示，全艦符合建造合約下水條件，操艦人員編裝也已核定生效，...

現役軍官涉共諜 藍委批司法洩密

高檢署偵辦陳裕炘發展共諜組織案，爆出陸軍航特部六○一旅中校謝孟書涉共諜案、「○二二一」專案洩漏等兩大案情。謝孟書在軍中不...

軍中留人再出招 軍士官留營擬打破三年考績需甲等規定

國防部預告陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則第3條及第6條修正草案，放寬軍官、士官志願留營甄選條件，必須連續三年考...

黃曙光：審計部、會計師共同稽核 潛艦國造財務無弊端

針對潛艦國造原型艦海鯤號預算支用現況，國造潛艦專案小組召集人黃曙光最近表示，全案全案經費493億餘元，7年來支用經審計部...

日本戰史承認南京大屠殺有軍紀問題 我國軍官網卻無記載

教育部課綱將國文教材刪除古文，引起高中老師批評。中華民國歷史上慘痛的一段戰爭傷痕南京大屠殺，不只是現在學生不理解，官方機構連發生在1937年12月的南京保衛戰紀錄都沒有，國防部與陸軍司令部官網也都看不到南京保衛戰的歷史紀錄，只有憲兵指揮部官網刊載有南京保衛戰當中憲兵守軍的犧牲史實。...

陸民船侵擾台海 國安人士：有對策 細節無法透露

大陸與菲律賓船艦頻頻在南海發生衝突，大陸民船又不時侵擾台灣海域，負責台海維護秩序的海巡署，若與大陸船艦、甚至是民兵船發生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。