軍中留人再出招 軍士官留營擬打破三年考績需甲等規定

國防部預告陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則第3條及第6條修正草案，放寬軍官、士官志願留營甄選條件，必須連續三年考績甲等以上的條件，調整為最近三年考績兩年甲等以上，一年乙上。

國防部說，考量軍官士官如於核定留營後的第二年考績，無法評列甲等，無法再申請留營，導致無心部隊工作，衍生部隊管理罅隙，為鼓勵人員戮力從公，有爭取留營的機會，因此調整規定。

原規定軍官、士官志願留營甄選條件，最近一年至三年考績考核均在甲等以上，考績品德分項評鑑在甲等以上；但初任官第一年度考績得為乙。新草案規定調整為，最近三年考績，兩年甲等以上，一年乙上；未具三年考績者，考績均在甲等以上；但初任官第一年度考績得為乙。

全案目前在公共政策網路參與平台公告，網友反應，優秀的人才留不住，怎麼不是去檢討留不住的原因，反而放寬條件留表現不佳者在軍中；也有網友說，志願役官兵無法順利留營及再入營，最主要因素就是落在品德項懲處，將考績條件單純調整成其中一年得乙上的情形，是無法改善志願役去留。

商品推薦