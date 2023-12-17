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陸民船侵擾台海 國安人士：有對策 細節無法透露
大陸與菲律賓船艦頻頻在南海發生衝突，大陸民船又不時侵擾台灣海域，負責台海維護秩序的海巡署，若與大陸船艦、甚至是民兵船發生嚴重衝突時，是否要使用武器控制局面？了解國安事務的人士指出，海巡署與國安單位，對於可能發生的衝突已提出想定與對策，但無法對外透露細節，以避免暴露我方的因應作為與底線。
今年五月，立法院三讀修正「海岸巡防機關器械使用條例」，除賦予第一線海巡人員更彈性執法手段與程序，更將用砲權從過去的海委會主委，明文歸屬海巡署長，若海巡船艦遇武力危害或脅迫等緊急情況，無法即時聯繫署長，可由現場的船艦最高指揮官決定是否用砲。
目前大陸或他國船艦侵擾我方海域時，海巡署多以驅離為主，若有越界捕魚拒檢衝撞，海巡署則會強勢登船搜檢扣船，並依法將人船押回台灣裁罰。但若發生更嚴重衝突，甚至以武力攻擊時，海巡船艦是否會開砲還擊？海巡署對此並未回應，只表示執法機關會有相因應的執法作為，由「海岸巡防機關器械使用條例」規範，一切都依法行政。
熟悉國安事務的人士指出，近年來大陸海上民兵船不時侵擾釣魚台及南海海域，事關國家安全，國安高層與海巡署，早已針對可能發生的狀況提出想定對策，就算發生嚴重衝突，都有充分的應對計畫，只是這些計畫無法公開，避免外界窺探我方的因應邏輯與底線。
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