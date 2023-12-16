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評／美中互指對方介選 而兩岸要維穩 靠的不是喊話而是對話

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【即時短評】美中互指對方介選 而兩岸要維穩 靠的不是喊話而是對話

聯合報／ 本報記者程平
美中在台灣大選年的動作不斷，卻又各自提醒對方不要介選。圖為中國領導人習近平（左）與拜登（右）在2022年會面的檔案照。圖／美聯社
美中在台灣大選年的動作不斷，卻又各自提醒對方不要介選。圖為中國領導人習近平（左）與拜登（右）在2022年會面的檔案照。圖／美聯社

總統大選結果下個月就將揭曉，台灣新的領導人勢必會牽動美中台三邊關係及台海穩定。不論大陸還是美國近日都跳出來喊話，呼籲對方不要介入影響台灣的選舉；不過，就在選戰最後關頭，先是大陸認定台灣貿易壁壘，緊接著美方也批准約3億美元的對台軍售，雙方都說不要介選，卻都不斷做出影響選舉的舉動。

台灣國際處境艱難，更要面對大陸持續不斷的威脅，因此不論是在外交或是國防問題上，美國可謂是台灣在爭取國際空間及和平安全上的最大支持。美國雖然是台灣最重要的盟友，卻也因此對台灣予取予求，不論是美中對抗下的被迫選邊站，或是在經貿上採購萊豬、客機，以協助美國國內產業的發展，就連「護國神山」台積電，也有被美國移山的疑慮。

另一方面，中國大陸對台灣的打壓、恫嚇不言可喻，但就算蔡政府上台後極力擺脫台灣對大陸貿易的依存度，光是從去年來看，台灣整體貿易順差是519億美元，對大陸的順差卻高達1565億美元，台灣如果沒有對陸順差，蔡政府還有什麼可說嘴的經貿成果？也因為這其中包含不少帶有統戰性質的對台優惠，所以一旦兩岸關係惡化，台灣經濟勢必受到影響。

台灣夾在美中這二大強權之間，任一方一個動作，勢必對台灣的政經局勢造成影響，更別說在選前的敏感時刻。雖然外界早就預期大陸會認定台灣貿易壁壘，即使比預估時間提早搬上檯面，還是可以成為台灣選舉中的話題；美方不算高的3億美元軍售，且是拜登政府今年以來的第五筆，多少仍會反映在選民的選舉情緒上，對投票行為造成影響。

諷刺的是，美中在台灣大選年的動作不斷，卻又各自提醒對方不要介選。先有美國國務卿布林肯向來訪的中國官員表示，在台灣選舉期間，美國不支持對選舉過程進行任何干預。美國駐北京大使伯恩斯也呼籲各界，不要干預台灣選舉，要負責任行事。大陸國台辦辦發言人朱鳳蓮則表示，「台灣地區選舉純屬中國內部事務，不容任何外部勢力干涉」。雙方各自喊話，反正錯的都是別人，都不約束自己。

兩大之間難為小，台灣在面臨美中強權，需要的是自立自強，而非仰人鼻息，更別說是台灣自己的民主選舉，各陣營更不應該為求選舉利益刻意放大外部因素。美中雙方若真心為台灣好，除了應尊重台灣人的民主意志，相互間更應與台灣建立起健康的溝通機制，用對話取代喊話，才有助台海和平穩定發展。

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