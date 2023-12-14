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軍友社榮譽理事長李棟樑 慰問淡水河口衛戍官兵

聯合報／ 記者程嘉文／即時報導
軍友社榮譽理事長李棟樑慰問陸軍關指部淡水河防營，右為國防部副部長徐衍璞上將。記者程嘉文/攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑慰問陸軍關指部淡水河防營，右為國防部副部長徐衍璞上將。記者程嘉文/攝影

中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，今天前往陸軍關渡指揮部，慰勞負責淡水河口防務的聯兵第一營。李棟樑與國防部副部長徐衍璞、陸軍司令鍾樹明、政戰局長陳育琳等人陪同下，前往淡水營區慰問，除了致贈單位慰問金，也逐一與合影官兵握手寒暄、致贈小禮物，展現高度親和力。

關渡指揮部的前身是陸軍226師，在1990年代精實案裁軍之後，改為176與178步兵旅，此後進一步整編為關渡指揮部，防區包括從淡水河口到基隆的本島北海岸地帶，由於負責首都衛戍第一線重任，也是全陸軍編制最大的聯兵旅。

敬軍團一行慰問期間，李棟樑也不忘提醒：淡水地區冬季溫差大，今日雖然豔陽高照，但近期將有強烈冷氣團南下，官兵執勤時要注意身體狀況與保暖，各單位幹部也應該替弟兄姊妹準備熱食補給。他並且捐贈200箱速食麵，提供單位作為官兵夜點。

軍友社榮譽理事長李棟樑（前左七）一行，慰問陸軍關指部，與負責淡水河防的聯兵一營官兵合影。記者程嘉文/攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑（前左七）一行，慰問陸軍關指部，與負責淡水河防的聯兵一營官兵合影。記者程嘉文/攝影

陸軍 軍人 國軍

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