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陸軍564旅官兵寢室失火 初判行動電源肇禍

聯合報／ 記者程嘉文／即時報導
位於高雄大崗山麓的陸軍天山營區，目前駐防部隊為564裝甲旅。本圖為109年1月15日，國防部邀請媒體採訪該旅春節加強戰備操演。記者陳正興／攝影
位於高雄大崗山麓的陸軍天山營區，目前駐防部隊為564裝甲旅。本圖為109年1月15日，國防部邀請媒體採訪該旅春節加強戰備操演。記者陳正興／攝影

位於高雄阿蓮的陸軍564裝甲旅天山營區，今天下午約16時，一間無人在內的寢室突然發生火警，冒出濃煙。轄區阿蓮消防隊迅速趕至現場撲滅火勢，無人傷亡。損失狀況包括部分木質衣櫃等家具，以及官兵背包等個人物品，沒有武器裝備損失，初判是官兵個人的行動電源起火。

陸軍天山營區的官兵寢室，採取2至4人一間，內務櫃等家具改採木質。記者程嘉文／攝影
陸軍天山營區的官兵寢室，採取2至4人一間，內務櫃等家具改採木質。記者程嘉文／攝影

陸軍

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