陸軍564旅官兵寢室失火 初判行動電源肇禍

位於高雄阿蓮的陸軍564裝甲旅天山營區，今天下午約16時，一間無人在內的寢室突然發生火警，冒出濃煙。轄區阿蓮消防隊迅速趕至現場撲滅火勢，無人傷亡。損失狀況包括部分木質衣櫃等家具，以及官兵背包等個人物品，沒有武器裝備損失，初判是官兵個人的行動電源起火。 陸軍天山營區的官兵寢室，採取2至4人一間，內務櫃等家具改採木質。記者程嘉文／攝影

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