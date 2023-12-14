前參謀總長劉和謙辭世 蔡英文總統表達哀悼與不捨
總統府戰略顧問、前參謀總長劉和謙上將於今天辭世，總統府發言人林聿禪表示，蔡英文總統聞訊後表達哀悼與不捨。總統感念劉和謙一生從戎從公，戮力保家衛國，為我國海軍樹立典範。蔡總統並指示國防部全力協助家屬處理後續治喪事宜，並盼望家屬節哀保重。
林聿禪表示，劉和謙為四星一級上將，曾任我國海軍總司令、國防部參謀總長，更曾獲前總統李登輝所頒青天白日勳章，是軍人的最高榮譽。劉曾表示「作為一軍人，只有一心一意為國效命」，終其一生皆為保衛國家的精神，為國軍表率，也足為後世感念。
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