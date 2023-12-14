前參謀總長劉和謙辭世 蔡英文總統表達哀悼與不捨

11月29日，一架隸屬美國空軍的CV-22B魚鷹（Osprey）傾斜旋翼機，在日本九州南方的屋久島海域失事墜海，機上6人罹難。這是魚鷹自開發以來第16次失事，前後共帶走62條人命。美國空軍，海軍，陸戰隊，以及日本陸上自衛隊，都已宣布全面停飛麾下的魚鷹。 作為全球唯一服役的傾斜旋翼機，魚鷹的安全性質疑始終如影隨形，究竟是什麼原因造成魚鷹頻頻失事？近日調查顯示，失事並非飛行員犯錯，而可能出自機械設計缺陷...

2023-12-14 07:30