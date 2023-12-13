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成立「國防媒體中心」 國防部：審慎研議配套中

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
圖為蔡總統視察青年日報。圖／軍聞社
圖為蔡總統視察青年日報。圖／軍聞社

針對成立「國防媒體中心」，國防部今天發出新聞稿表示，正參酌各先進國家經驗，審慎研議中。

媒體今日報導宣稱，總統蔡英文有意將國軍文宣單位聞社、青年日報與漢聲廣播電台等整合後成立「國防媒體中心」，但考量選前人事凍結，國防部與政戰局日前向總統府及國安會呈報「此案仍需從長計議」，「國防媒體中心」計畫胎死腹中。

但國防部今天說，針對媒體報導「對成立國防媒體中心政戰局消極以對」，相關報導內容悖離事實，籲請媒體善盡查證之責，勿以不實資訊誤導視聽。

國防部說明，考量現代戰爭「大軍未動、爭訊先啟」的認知攻防型態，國防部刻正參酌各先進國家經驗，審慎研議統整國防文宣單位，期發揮組織功能，鞏固官兵士氣、強化全民心防，掌握認知戰場。

國防部說，為了在不影響戰力前提下，達成組織調整目標，正針對相關配套措施，縝密規劃研討。籲請媒體報導前善盡查證責任，避免誤導視聽。

國防部 國安會

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