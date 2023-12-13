成立「國防媒體中心」 國防部：審慎研議配套中
針對成立「國防媒體中心」，國防部今天發出新聞稿表示，正參酌各先進國家經驗，審慎研議中。
媒體今日報導宣稱，總統蔡英文有意將國軍文宣單位聞社、青年日報與漢聲廣播電台等整合後成立「國防媒體中心」，但考量選前人事凍結，國防部與政戰局日前向總統府及國安會呈報「此案仍需從長計議」，「國防媒體中心」計畫胎死腹中。
但國防部今天說，針對媒體報導「對成立國防媒體中心政戰局消極以對」，相關報導內容悖離事實，籲請媒體善盡查證之責，勿以不實資訊誤導視聽。
國防部說明，考量現代戰爭「大軍未動、爭訊先啟」的認知攻防型態，國防部刻正參酌各先進國家經驗，審慎研議統整國防文宣單位，期發揮組織功能，鞏固官兵士氣、強化全民心防，掌握認知戰場。
國防部說，為了在不影響戰力前提下，達成組織調整目標，正針對相關配套措施，縝密規劃研討。籲請媒體報導前善盡查證責任，避免誤導視聽。
👉2024選戰最前線
▪ 名單整理包／選舉登記終了！區域立委、不分區名單一次看
▪ 2024總統副總統選舉 一圖看懂3組參選人資歷背景
▪ 2024全國不分區立委 16黨提名背景一次看
▪ 2024總統與立委選舉保證金知多少？退還門檻一次看New
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言