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空軍擅將愛國者節餘款轉購不明品項 被要求吐回3億餘元

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
愛國者三型防空飛彈。圖/本報資料照
愛國者三型防空飛彈。圖/本報資料照

空軍擅將愛國者系統後勤勤務軍購案餘款，轉用對美增購數量、技術服務範圍不明確的品項，非特定需求工項。事發後空軍完成部分軍購案的餘款退匯繳庫作業，共計新台幣3億7628萬餘元。

審計部表示，國軍各軍種司令部提交軍購案發價書修調文件時，須經國防部採購、主計等相關部門審查後，遞交美方，經審計部查核發現，空軍將愛國者系統後勤勤務軍購案餘款，轉用增購數量、技術服務範圍不明確的品項，且非特定需求工項，經函請檢討改善，已在民國110年10月26日修正國軍採購作業規定，強化審查機制，並檢討調降軍購案非特定需求工項採購金額，以善用國防預算資源。

審計部指出，對美軍購案發價書修調前，須經國防部採購、主計等相關部門核實審查核定後，發價書始得遞交美方簽署，以維護對美軍購採購紀律。

審計部查核發現，空軍將愛國者系統後勤勤務軍購案的餘款，以修訂發價書方式，轉用於增購非特定需求工項，計487萬餘美元，未依國軍採購作業規定明訂支用範圍與條件，國防部相關單位未核實審查即予核定，審計部110年6月函請國防部檢討研謀改善。

審計部表示，經追蹤改善情形，國防部110年10月26日修正國軍採購作業規定，如需新增非特定需求工項，須經原計畫核定權責單位同意，並要求屬後勤維持的軍購案避免適用非特定需求工項。

另截至112年7月底止，已完成發價書修訂，調降愛國者系統後勤勤務軍購案的非特定需求工項採購金額，清查調降其他列有非特定需求工項的軍購案發價書總值，已完成部分軍購案的餘款退匯繳庫作業，計新台幣3億7628萬餘元。

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