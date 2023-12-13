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軍公教明年調薪4%退俸也比照？ 政院：未達調整時機

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
行政院表示，依法目前未達啟動軍公教退休給付調整程序的時機。圖為退伍軍人踢正步。圖／本報資料照
行政院表示，依法目前未達啟動軍公教退休給付調整程序的時機。圖為退伍軍人踢正步。圖／本報資料照

蔡政府允諾國軍明（113）年將調高薪資4%，國民黨立委吳斯懷建議軍公教退休給付也比照辦理。不過，行政院以書面答覆表示，依法目前未達啟動調整程序的時機。

吳斯懷日前在立法院會質詢表示，蔡英文總統6月21日出席112年三軍六校院聯合畢業典禮時曾表示，政府會當國軍最堅實的後盾，明年開始，將為國軍調高4%的薪資。而年金改革後，已退休人員已大幅刪減退休所得，去年現職人員調薪4%，退休軍公教僅增加2%退休給付，現在民生必需品全部大漲，他建議明年軍公教調薪的時候，已退休人員也要比照現役軍人同樣的標準調整4%給付標準。

行政院向立委提出書面答覆表示，依現行軍公教退撫法律規定，退伍除役人員或遺族所領退休俸、贍養金或遺屬年金給付金額，已不隨現職人員待遇調整。但為兼顧退伍除役人員或遺族權益，衡酌物價不斷上升可能影響老年經濟安全，「陸海空軍軍官士官服役條例」第39條第1項規定：定期退除給與給付金額，於中央主計機關發布之消費者物價指數累計成長率達正、負5%時，應予調整，其調整比率由行政院會同考試院，考量國家經濟環境、政府財政與退撫基金準備率定之；或至少每4年應予檢討。

行政院進一步說，「陸海空軍軍官士官服役條例施行細則」第48條也規定：定期退除給與給付金額之調整比率，應由國防部會同銓敘部及教育部組成專業評估小組，綜合考量國家經濟環境、政府財政及退撫基金準備率後，擬具評估報告或調整方案，報請行政院會同考試院核定公告。所定消費者物價指數累計成長率，以中央主計機關公布之前一年1月至12月止，共12個月之平均消費者物價指數年度年增率累計計算。

行政院表示，經查主計總處發布108年度至110年度平均消費者物價指數累計成長率為1.73%，未達正、負5%，111年已按前述「每4年」應予檢討的期程規範，由專家、學者及機關代表組成的專業評估小組，綜合考量國家整體財政狀況等法定因子後作成調整方案，報請行政院會同考試院核定公告自111年7月1日起調高2%，因此現階段定期退除給與已依法完成「每4年」的檢討調整程序。

行政院說，目前因111年7月1日定期退除給與依規定調高2%後，應重新起算消費者物價指數累計成長率，例如113年主計總處公布的本年平均消費者物價指數年度年增率，倘若與111年度的消費者物價指數年增率累計計算達到5%時，各相關主管機關將啟動定期退除給與給付金額的調整機制，各調整評估作業均依規定程序辦理。

行政院 消費者 指數 軍公教

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