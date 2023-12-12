志航基地最後飛行F-5 曾擔天劍飛彈研發重任

我國曾是F-5E/F戰鬥機全球最大用戶，最高時期曾同時有5個基地（聯隊）使用F-5E/F。如今除了花蓮基地仍有改造版的RF-5E偵察機，最後使用F-5E/F的台東志航基地第七訓練聯隊，已於12月1日改組為戰鬥機聯隊，預備接收F-16C/D戰鬥機。

原有的卅餘架F-5E/F，轉至新成立的空軍司令部飛行訓練指揮部，原本傳出仍將繼續擔任新進飛官訓練任務，但由於T-BE-5勇鷹高教機在最後關頭趕上今年交機進度，因此空軍決定停飛F-5E/F機隊。昨天1架編號5391號的雙座F-5F，由志航飛往屏東基地，可能是志航F-5機隊的最後飛行。

軍方人士透露，5391號機飛往屏東，將在當地的空軍第一後勤指揮部拆解，作為花蓮基地RF-5E的零件補充機。但也有航空迷指出，當初1980年代後期，中科院研發天劍一型、天劍二型空對空飛彈時，向空軍借來F-5F作為試射機，當時選上的就是這架5391，直到相關試驗完成，飛機才歸還空軍，一直用到今年。

如今天劍一、二型飛彈，是經國號戰機的標準對空武器，甚至發展出陸射或艦射的防空飛彈。就此而言，如果能夠將5391號機保存陳列，對於中華民國的國防自主歷程，也是多了一個歷史註腳。 1986年5月19日，中山科學研究院公布「天劍一型」空對空飛彈成功試射的照片，發射機就是5391號F-5F。圖／本報系資料照片 5391號F-5F（左）。圖／臉書粉專「IDF經國號」提供

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