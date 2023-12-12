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頻傳共諜案 孫立方：國防部殫精竭慮面對情蒐威脅

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部發言人孫立方。記者洪哲政／翻攝
國防部發言人孫立方。記者洪哲政／翻攝

國軍再傳共諜案，國防部發言人孫立方今天表示，中共對我方的威脅不只是飛彈或航空母艦，中共在情蒐與認知攻防方面無所不用其極的手段，對我方都是威脅，如何去應對，國防部在這方面殫精竭慮，努力面對這些威脅。

國防部112年下半年陸海空軍晉任將官勗勉儀式，孫立方會後受訪。針對國民黨總統、副總統候選人「侯康配」提出軍人加薪、提升戰鬥加給等國防政見，孫立方表示，依照行政中立原則，國防部對於所有候選人政見不會有任何評論。

經詢國軍戰鬥加給現況，孫立方表示，就現況而言，國軍戰鬥加給區分為兩類，1類加給5000元、2類3000元，這兩類加給自104年訂定後，陸續經幾次調整，在各部隊依規執行。以陸軍步砲裝而言，或主要戰鬥任務部隊，就是1類的戰鬥加給；化學兵、工兵與通訊兵即為2類。

而針對國防大學理工學院葛姓教授被爆私下開設公司，涉與中國大陸有技術合作。孫立方表示，對對個案沒有評論，包含國防大學案，不管行政調查或刑事偵辦都在進行。

孫立方進一步表示，通案而言，國軍部隊有少部分人員肇生不法行為，對國軍官兵都是傷害。共諜案在輿論爆發時，中共山東艦正經台海，國軍海空軍陸岸部隊都為應對敵情堅守崗位執勤，國防部必須對少數不法行為表譴責，但也必須說明，這是我方面臨的嚴峻狀態，中共對我威脅不只是飛彈或航空母艦，中共在情蒐與認知攻防方面無所不用其極的手段，如何去應對，國防部在這方面殫精竭慮，努力面對這些威脅。

國防部 孫立方 國軍

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