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再傳軍人成共諜 李德維：民進黨造成軍中無紀律

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
針對主持「先進系統工程研究中心」的國防大學理工學院教授葛明德被爆私下成立公司近10年，多次進出中國，國防部長邱國正批叛國、要槍斃。記者許正宏／攝影
針對主持「先進系統工程研究中心」的國防大學理工學院教授葛明德被爆私下成立公司近10年，多次進出中國，國防部長邱國正批叛國、要槍斃。記者許正宏／攝影

根據媒體報導，我國多名軍官遭中國大陸吸收，洩出國安機密，且有現役軍人遭陸方以1500萬美元吸收，在台組織共諜網，外洩軍力部署、作戰計畫等機密文件。國民黨立委李德維今批，這是軍紀出了問題，國防部長邱國正應檢討。

李德維說，表示軍紀出問題，民進黨修理國軍，認為國軍是米蟲，打壓軍人士氣，造成軍心渙散，民進黨、國防部都要檢討，當年把軍法從軍中廢除是非常嚴重的問題，這就是民進黨主張，造成軍中沒有紀律，沒有軍法，很容易出現問題。邱國正應該自我檢討，國防部如何維持軍紀維持軍人的中心思想。

國民黨立委游毓蘭表示，中華民國在蔡英文主政這幾年，國防預算到了6000多億，發生暗網上出售監聽資料，國安沒有因為軍費還有國防預算提升而更加堅韌。當年洪仲丘事件後，民進黨主張廢掉軍法，這也是過去四年她多次提出要恢復軍法或軍法官，都被擱置下來，部隊如何進行軍法教育或愛國教育都很重要，提升中華民國安全不是靠軍費增加，要增加韌性或對國家認同。

針對主持「先進系統工程研究中心」的國防大學理工學院教授葛明德被爆私下成立公司近10年，多次進出中國，邱國正批叛國、要槍斃。李德維認為，這就是廢除軍法後的嚴重後遺症，國軍的軍法、軍紀教育失靈應該真的要徹底檢討，這已經不是槍斃一個人的問題，而是整體部隊的狀況跟相關的軍事人員的問題，槍斃一個人是一個問題，但是如何把部隊的素質、中心思想的建立，恐怕才是正本清源的作法。

游毓蘭進一步說，三軍統帥是蔡英文總統，昨天曝光共諜案，最讓人驚訝的是蔡英文親自主持極機密0221作戰計畫、固安計畫都可以洩漏出來，作為交易標的。除了國軍應該針對這些問題加強內部保密防諜，成立專案小組，甚至對於中研院還有人事制度上的調整，國民黨都基於在野黨立場提出預警，希望有些監控。只要在預算時期提出任何善意提醒，以預算案作為鞭笞的方法，就會被民進黨打成紅統、中共同路人，希望侯康當選也能強化國軍保密防諜能力。

針對國軍共諜案，國民黨立委游毓蘭認為，中華民國在蔡英文主政這幾年，國防預算到了6000多億，發生暗網上出售監聽資料，國安沒有因為軍費還有國防預算提升而更加堅韌。記者屈彥辰／攝影
針對國軍共諜案，國民黨立委游毓蘭認為，中華民國在蔡英文主政這幾年，國防預算到了6000多億，發生暗網上出售監聽資料，國安沒有因為軍費還有國防預算提升而更加堅韌。記者屈彥辰／攝影
針對國軍共諜案，國民黨立委李德維認為，軍紀出問題，民進黨修理國軍，認為國軍是米蟲，打壓軍人士氣，造成軍心渙散，民進黨、國防部都要檢討。記者屈彥辰／攝影
針對國軍共諜案，國民黨立委李德維認為，軍紀出問題，民進黨修理國軍，認為國軍是米蟲，打壓軍人士氣，造成軍心渙散，民進黨、國防部都要檢討。記者屈彥辰／攝影

蔡英文 國軍 民進黨

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