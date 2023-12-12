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將官晉升 澎防部指揮官：塑造鎮疆部隊能戰敢戰

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍澎防部指揮官郭俊德。圖／記者洪哲政翻攝
陸軍澎防部指揮官郭俊德。圖／記者洪哲政翻攝

國防部今日上午舉行112年下半年陸海空軍晉任將官勗勉儀式，現場安排晉任將領接受媒體訪問，陸軍澎防部指揮官郭俊德表示，澎防部是台灣西南海域的重要屏障，部隊將持續精進戰備訓練，塑造一支能戰敢戰的部隊。

國防部上午在國防部博愛樓迎賓大廳舉行中華民國112年下半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，邀請蔡總統親臨勗勉，鼓舞軍心士氣。

國軍112年下半年晉任中將人員計俞文鎮、劉暐欣、鄭禎祥、史順文、黃先任、洪虎焱及郭俊德等7員；晉任少將人員計王之聖、李世傑、馮少毅、王俊欽、鄭傑元、簡熒宏、詹正雄、張尹俊、鳳運昇、呂正芳、劉政谷、陳其銘、曾明雄、張菘輔、王豫中、洪聖輝、王家烱、李瀚鼎及李彥樺等19員，合計26員。

郭俊德受訪表示，他這次調任的澎防部，是台灣西南海域的重要屏障，鎮疆部隊鎮海衛疆，相信未來會秉持各任指揮官打下基礎，持續精進戰備訓練，塑造一隻能戰敢戰的部隊。

海軍陸戰隊政戰主任洪聖輝則表示，他服務軍旅30餘年，他將秉持初衷，克盡職責，將每件事做到最好，照顧每位陸戰兄弟姐妹。海軍陸戰隊永遠忠誠。

空軍航空技術學院校長李瀚鼎受訪時則說，該校是除空軍作戰兵科外，唯一的技職教育，包括二技二專軍官與士官班，學校一直都在培育專業人才，包括此次對美採購F-16V戰機鳳翔專案的接裝，學校成立專班與技職班隊，針對勇鷹高教機與F-16V戰機接裝作準備。

空軍 F-16V 國防部

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