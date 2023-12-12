大選號次抽籤日 中共山東艦群穿越台灣海峽

國防部表示，中共山東號航艦編隊群，昨天沿海峽中線以西，由北向南穿越台灣海峽；國軍運用聯合情監偵手段，綿密掌握海空域動態，並檢派適切兵力監控應處。由於昨天是總統大選候選人號次抽籤日，共軍動態也特別引發關注。

國防部長邱國正昨天在立院表示，明年恢復徵召的一年期義務役男，總數九一二七人，一月廿五日首批入伍大約六百人。

至於已完成初審與朝野協商的「軍事營區安全維護條例」草案，引發外界質疑軍方擴權，邱國正強調，政院已要求各部會研議子法，相關規定周延後才會實施，不會動輒法辦民眾。立委吳斯懷要求二讀前召開公聽會，與民眾、媒體交換意見，邱國正表示同意。

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