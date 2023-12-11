【重磅快評】飛官叛逃駕直升機降共軍航艦？真是別鬧了

媒體報導，中共以1500萬美元天價，策劃國軍一名現役飛行員叛逃，利用共軍航空母艦通過台灣海峽，駕駛CH-47直升機飛往降落。國防部長邱國正對此並未證實，僅表示近年中共確實有很多拉攏動作。另一方面，有長期關注台海軍情的臉書社團宣稱，繼日前國軍迪化號巡防艦在恆春半島外海「以一打二」對抗共艦後，岳飛號巡防艦也以聲納偵測到一艘舷號311的035B潛艦，並強調「雙方正在對峙中」。

看到上述新聞，關心台海局勢的讀者想必會血壓升高，連帶根據自身藍綠認同，衍生各種解讀與推論。問題是，這些聳動十足的消息，當中到底有多少含金量？經得起常理的推敲？

兩岸以重金吸引對方飛官投誠，早已成為歷史。近年台海局勢雖又趨於緊繃，中南海是否需重新祭出如此動作？如果解放軍基於科技理由，希望獲取國軍現役先進機種進行研究，最想要的應是F-16V戰鬥機；如果範圍鎖定陸航，應該是AH-64E攻擊機，而非市面上早就有商規版本的CH-47。

就算「料敵從寬」，中共吸國軍飛官叛逃的理由，單純為打擊我方士氣，所以不會介意機種，這種說法仍不合理：CH-47飛行至少需要四名組員（正副駕駛、機工長、裝載長），且不說一個人能否完成繁瑣的起飛前檢查等作業，管理飛機的地勤與警衛人員，看到單獨一名飛行員跑來說要出任務，誰會相信？

更何況，就算中共航艦刻意在海峽中線「接應」，距離陸航所屬各機場，最近距離也在100公里以上，即使叛逃者能夠好整以暇，算準時間再起飛，以直升機的速度，至少大半個小時才能飛抵。何況中共航艦通過台海，國軍甚至美軍都必然高度戒備，海上與空中都有兵力監控，不相關的海空演訓，也必然會避開或暫停。在各方緊盯之下，想要順利演出叛逃，根本就是笑話。

另一方面，所謂岳飛艦聲納發現中共潛艦，故事也充滿各種荒謬：共軍潛艦窺伺國軍艦隊演訓，當然很有可能；被我方艦艇發現其行蹤甚或鎖定，同樣不能排除。然而聲納或許可以探測到水下目標，但其是否潛艦？是哪一國的潛艦？就算是中共潛艦，是哪一型號？要解答上述的每一個問號，都有極高的技術門檻，網路粉專卻可逕自宣布答案「共軍035B型311號」，精確度令人不可思議。

國軍如果當真能辨識，正在附近水下的中共潛艦是311號，只有兩種可能性：一是諜報體系掌握共軍潛艦出動班表，因此早就知道來者身分；另一可能是，我方對中共潛艦的聲紋資料庫，已經掌握得極其詳盡，不僅可以探知敵潛艦的型號，甚至連同型當中各艦的噪音細微差異，也能清楚辨識。

以上兩者若有任何一項為真，都是必須絕對封鎖消息，絕不可讓對手知道我方已掌握的極機密情資。如今卻可以在網路上大肆流傳，散布者還不斷自詡愛國敬軍，豈不荒謬？

總之，拜兩岸緊張之賜，軍事議題向來可吸引諸多民眾關心，「商機」在前，自然有人搶著要蹭。既然目的是為吸睛，內容當然是愈聳動愈好。一如大家都聽說有鬼，但誰也沒有真正見過鬼，自然可以大畫特畫，恣意發揮。至於「關心國防」，和台灣近年政壇與社會上諸多偉大口號一樣，剝開外皮，不過求名求利而已。

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