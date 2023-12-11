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國軍將官晉任蔡總統親勗勉 晉升中將七人軍中表現搶眼

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
史順文近兩年配合建軍政策，在國軍漢光演習實兵操演中建構本外媒觀看操演時的重點窗口。記者洪哲政/攝影
史順文近兩年配合建軍政策，在國軍漢光演習實兵操演中建構本外媒觀看操演時的重點窗口。記者洪哲政/攝影

國防部今天表示，國軍明天上午將舉行112年下半年陸海空軍將官晉任典禮，由總統蔡英文勗勉，共有26名將官晉任，其中晉任中將者，包括陸軍澎防部指揮官郭俊德、六軍團副指揮官劉暐欣、陸軍政戰主任史順文、憲兵指揮官鄭禎祥等7人。

國防部今天發布新聞稿，國軍民國112年下半年晉任者中將人員，還有花東防衛部指揮官俞文鎮、馬防部指揮官黃先任、陸勤部指揮官洪虎焱。

新聞稿表示，晉任少將人員，有王之聖、李世傑、馮少毅、王俊欽、鄭傑元、簡熒宏、詹正雄、張尹俊、鳳運昇、呂正芳、劉政谷、陳其銘、曾明雄、張菘輔、王豫中、洪聖輝、王家烱、李瀚鼎及李彥樺等19人。

國防部指出，明天上午9時30分將於國防部博愛樓迎賓大廳舉行112年下半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，將恭請蔡總統親臨勗勉，以鼓舞軍心士氣。

明日晉任中將的郭俊德、劉暐欣，兩人同為陸官60期同學，就讀中正預校時期也曾在同一建制連；洪虎焱出身自高雄旗山内門，在軍旅表現優異，受命強化陸軍補保系統，是近年備受看好的台籍將領；黃先任今年曾率機步333旅赴美参加國民兵北方打擊聯合演習，圓滿達成任務；鄭禎祥在國安局特勤中心任内，則完成下大選維安人員、裝備訓練及部署。受到肯定。

而政戰學校79年班新聞系畢業的史順文近兩年配合建軍政策，在國軍漢光演習實兵操演中建構本外媒觀看操演時的重點窗口，精確展現政策目標，他長期從事媒體聯繫的手腕、身段靈活與投入程度，備受軍方與媒體界肯定。

國防部 陸軍 空軍 國安局 蔡英文 中正預校 憲兵

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