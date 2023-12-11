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立法設定演習地即軍營 國防部稱無意限縮民眾媒體自由

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今天表示，軍事營區安全維護條例草案立法，無意限縮民眾與媒體的權利與自由。圖/本報資料照
國防部今天表示，軍事營區安全維護條例草案立法，無意限縮民眾與媒體的權利與自由。圖/本報資料照

針對軍事營區安全維護條例草案有擴權疑慮，國防部發布新聞稿表示，立法目的主要是在防杜有心人士刺探軍情，對營區造成危害，既無擴權，亦無意限縮民眾與媒體的權利與自由。

國防部說，軍事營區安全維護條例草案主旨是將營區安全維護，提升至法律位階，期使軍事營區安全檢查，突發狀況應變處置等工作法制化，確保整體安全。

國防部指出，有關營區外操演場域的界定，國防部將參酌各方意見，在兼顧國軍戰演訓及民眾安全與需求的前提下，明確公告管制範圍與時間，將影響降至最低。

國防部表示，草案明訂施行日期應於完成立法程序後，由行政院定之。國防部後續將另訂7項法規命令，辦理4項公告，完備程序後，報請行政院核定施行，送立法院查照，以利條例執行順遂。

國防部指出，軍事營區安全維護條例的立法目的，在防杜有心人士刺探軍情，對營區造成危害，既無擴權，亦無意限縮民眾與媒體的權利與自由。為維護國家安全，防範不法分子滲透及破壞，請國人共同支持。

國防部 行政院 國軍 立法院

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