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總統大選號次抽籤日 中共山東號航艦編隊群穿越台海

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
中共山東號航空母艦。圖/國防部提供
中共山東號航空母艦。圖/國防部提供

國防部表示，中共山東號航艦編隊群，今（11）日沿海峽中線以西，由北向南穿越台灣海峽國軍運用聯合情監偵手段，綿密掌握海空域動態，並檢派適切兵力監控應處。由於今天是總統大選候選人號次抽籤日，共軍動態也特別引發關注。

國防部說，印太地區安全與繁榮，攸關全球發展與穩定，是區域各方必須共同承擔的義務與責任。

國防部表示，國軍將持續依敵情威脅與自我防衛需求，秉持「備戰不求戰，應戰不避戰」的決心及態度，強化自我防衛能力，肆應區域威脅。

國防部 國軍 海峽中線 台灣海峽 監控 中共 共軍

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