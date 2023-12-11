侯友宜拋志願役加薪、續推潛艦國造 「全民敬軍節」全民放假

國民黨總統參選人侯友宜今天公布國防外交政見，國防以強健國防嚇阻戰爭原則，提出四項目標；外交以堅韌外交，印太睦鄰，平等互利，民主永續為原則。國防繼續推動潛艦國造；針對志願役戰力流失部分，增加國防預算106億元，調高戰鬥加給與志願役加給，提高軍人榮譽，九三軍人節改全民敬軍節，全台放假敬軍。

侯友宜公布國防外交政見，國民黨副主席夏立言、國民黨立委江啟臣、國民黨不分區立委參選人陳永康、台大政治系教授左正東陪同出席。侯友宜表示，他將在就職十個月內公布中華民國國家安全戰略，將3D戰略具體化。

侯友宜說，現在很多軍校招不到學生，他提出志願役百億加薪方案，國防預算從現行6000億再增加106億元，包含戰鬥加給增加67億，志願役加給增加39億，讓人勇敢從軍；義務役方面，減少入伍前等待時間，與民間專長、產業密切結合，針對現代化作戰方式不同分類、訓練，隨科技發展提升戰力，增加義務役外離島加給。

厚植國防戰力基礎方面，提高全民動員委員會層級，由行政院副院長主持行政院全民防衛動員委員會，把動員力量達到最高；改進軍事教育，強化現代化聯合作戰教育與大幅增加軍事教育預算；設立14項交流重點，深化與美國軍事交流；協助國內廠商通過美國國防部的網路安全成熟度認證，進入美國國防工業的供應鏈。

侯友宜表示，為提升軍人榮譽，九三軍人節改成全民敬軍節，全國放假，擴大辦理陸軍官校100周年校慶活動；同時廣設志願役職務宿舍，全面檢視軍人與榮眷的福利條件。

針對打造可恃嚇阻戰力，發展機動、匿蹤、智慧、小型、大量的不易被偵測，難以反制的不對稱戰力；藉建構完整的三軍共同圖像，大幅提升視距外接戰能力，接戰效率與殺傷效果；持續強化共軍犯台時，可跨海打擊共軍目標之聯合制壓作戰能力，但不會將與犯台無關之民生基礎設施列為目標；提升國軍重要設施的資安防禦與備援能力。

他說，潛艦國造在馬政府任內執行，將持續推動以水下不對稱作戰能力，也將提升無人機與反無人機能力。將建立和自由民主國家同盟戰時聯通機制，除了美國，也會與印太夥伴情資分享，共同面對合作，設立專業城鎮戰訓練基地，地面城鎮作戰我們要面對。國防預算依威脅程度增加，威脅愈大，增幅愈大。

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