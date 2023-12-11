傳中共利誘陸駕直升機叛逃落航艦 但飛行員無落艦訓練

傳中共試圖以重金吸收陸軍航特部飛行員駕駛CH-47SD直升機叛逃，將直升機降落外海的航艦。國防部資料顯示，航特部所屬各型直升機，沒有海上落艦訓練。

據了解，美軍AH-1W、AH-64E、UH-60M直升機都有在巡防艦飛行甲板落艦的實務，國防部認為航特部直升機沒有落艦任務，落艦不符任務規畫，至今沒有訓練。

國防部表示，考量單引擎機種執行海上任務遭遇發動機失效時，無動力尋找海上平台或陸地執行迫降，易肇生重大危安事件，以國軍現役雙引擎直升機計海軍S-70C(M)、陸軍AH-1W、AH-64E、UH-6OM、CH-47SD及空軍UH-60M、EC225、S-70C-6等7型機納入研析海上落艦可行。

針對CH-47SD直升機，國防部說，這型機與601旅其他AH-1W、AH-64E、UH-60M直升機，平時依編組兵力擔任區戰備應變部隊，戰時擔任國防部戰略預備隊，依令支援、增援或配屬作戰區作戰，自力遂行空中偵搜與警戒、空中攻擊、空中戰鬥及空中突擊等作戰，或與地面部隊遂行空地整體作戰。

對CH-47SD直升機能否降落玉山艦上甲板，國防部說，玉山艦受限甲板兩側吊臂，實際可供落艦幅長91.8呎、寬55.7呎，CH-47SD飛機長度達99呎、寬60呎，超過甲板落艦區域，僅陸、空軍U-60M及空軍S-70C-6、EC225等3型直升機符合落艦標準。

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