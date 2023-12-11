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國軍撥發國造輕型狙擊槍 軍備局採購50萬枚狙擊彈備用

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
軍備局205廠自製7.62公厘半自動T93輕型狙擊槍。圖／取自國防部青年日報
軍備局205廠自製7.62公厘半自動T93輕型狙擊槍。圖／取自國防部青年日報

國防部今天公告決標採購50萬枚7.62公厘狙擊彈，適用於分發部隊的國造輕型狙擊槍。由承賱國際股份有限公司以2746萬零98元標下，預估於明年9月前交件。

國防部以書面向立法院報告，國造新型T93半自動輕型狙擊槍，口徑7.62公厘，有效射程800公尺以上，使用北約規格7.62公厘狙擊彈，精度為100公尺達1.5MOA以內，直徑約4.3公分圓，空槍全重5.5公斤以內，彈匣容量為20發彈匣，今年底前完成1078支狙擊槍解繳部隊。

國防部今天透過政府電子採購網最新決標採購公告揭示，軍備局投入4600萬元預算，以最低標方式，採購50萬發7.62公厘狙擊彈，廠商以2746萬980元得標，明年9月30日以前交付完畢，強化狙擊槍彈藥的庫存量。

國防部 庫存 北約

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