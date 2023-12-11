新聞眼／「綠色國防布」想蓋住什麼？

「軍事營區安全維護條例」草案完成朝野協商，即將在立法院會進入二、三讀程序，但由於草案內容尚有爭議，國防部「先立法、緩實施」，還要再透過政府機制聆聽民間對子法的意見；與其如此，不如在二讀前暫時凍結，先舉行公聽會，讓民間有與國防部實質對話的機會，並讓各界能理性評估。

此事也引人好奇，台灣解嚴數十年後，國防部為什麼要實施嚴密形同戒嚴的軍事管制措施，而這塊綠色的「國防布」，到底想要蓋住什麼？

「軍事營區安全維護條例」草案，日前在立法院外交及國防委員會審議時，曾有綠營立委脫口質詢軍方首長：「為什麼在選前突然丟出這個東西來？」首長微笑無語，該立委也識趣沒再追問。

這項草案以反制對岸情工為名，史無前例大幅限縮民眾與媒體藉由部隊運作實況解讀國防政策之知的權利及報導自由。國防部一則利用朝野立委忙於選務、恐無暇關照爭議條文的時機，二則條文打著「反共」旗幟，反對者恐被戴上紅帽，影響選情，草案因此快速通過。

軍營確有強化管制的必要，尤其針對橫越防區上空的小型民用無人機，或闖入營區影響危安的分子。外島去年出現多起大陸民間無人機入侵防區的案例，多年前金防部也曾被鄉間土豪劣紳子弟「打」進營區，部隊忍辱不對國人動手約束，軍方因此須將士兵管制、甚至驅離的手段法制化。

但國防部同時在草案中加諸國軍部隊外出演習所到處都是營區，賦予軍方管制驅離與移送法辦權。姑不論未來將杜絕愛好軍事的國人在公共區域接觸部隊演訓實況的機會，部分鄉里對軍事演訓影響生計的抗議行為，恐怕都有被移法偵辦的疑慮。

國防部在審議過程中，僅向朝野舉出有航迷攝影時攜帶無線電接收器、軍方無法阻止為例，要求立法反制，但草案內容明顯「通殺」民眾與媒體從軍方行動中拍攝、採證以解讀建軍備戰成果或軍中弊案的知情及報導權利。民進黨在野時期暗諷軍方有「國防布」，現在則是親手裁切了這塊「綠色國防布」。

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