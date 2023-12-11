專家：易構陷入罪 軍營安全條例二讀前應修正

立法院完成「軍事營區安全維護條例」草案朝野協商，即將進入院會二、三讀程序。中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，國防部藉由草案希望強化對無人機空拍的管制，與衛哨兵處理有安全顧慮情節時的授權，固然有其必要，但草案將臨時劃定的演習區與訓練區列入「軍事營區」，恐會讓不知情的民眾因拍照或攝影，就涉犯三年以下有期徒刑或罰款，標準極度不明確、甚至違背「罪刑法定原則」。

揭仲並認為，草案還可能衍生政府機關可憑觀感，利用事後解釋權，任意構陷特定人士入罪之虞，呼籲國防部和立法院在草案二讀前，再思考修正。

揭仲指出，「軍事營區安全維護條例」草案授權國防部只要經過一定的程序完成通報，就可以用演習或訓練為由，將固定軍營與訓練基地以外的區域列為「軍事營區」；但問題在於，絕大多數民眾根本不清楚國防部或相關機關通報的演習區域和時間，就算看到通報，也很難憑通報上的座標，就知悉自己身處演習區內或附近，更無法確認自己在馬路或某個空地上，所遇到的軍事裝備究竟是否為不可拍攝的機密。

揭仲說，除非國防部能用黃色布條將整個演習區明確圈出，否則民眾基於好奇拍照或將照片公布的當下，根本無法確認自己是否觸法。同時，草案對民眾從臨時劃定的演習區外拍攝時，什麼畫面可拍或不可拍，也缺乏明確客觀的界線，等於民眾是否違法，完全取決於國防部承辦官員的心證，形同漫無標準。

揭仲說，依「罪刑法定原則」，如果國家想處罰特定行為，前提是界線要十分清楚，必須讓人民可明確了解什麼樣的行為是法律所禁止，同時也避免國家任意陷人民於罪。

他認為，目前「軍事營區安全維護條例」草案中的若干條文，明顯存在重大疑慮，呼籲國防部與立法院在二讀前能再審慎考慮。

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