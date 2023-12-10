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國軍監控中共 今發射長征運載火箭搭載衛星發射任務

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
西昌衛星發射中心。圖／摘自百度
西昌衛星發射中心。圖／摘自百度

國防部表示，今天上午9時58分許，中共在四川西昌衛星發射中心，執行長征運載火箭搭載衛星發射任務。

國防部說，這枚火箭飛行路徑經過我西南空域上空，高度位於大氣層外。國軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌跡等資訊，適切警戒與應處。

相較數日前有關監控大陸發射火箭內容，國防部今天沒有提及對台灣地區並無危害等文字。

國防部 火箭 監控 國軍

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