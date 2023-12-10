國軍監控中共 今發射長征運載火箭搭載衛星發射任務

英國廣播公司BBC的協和客機懷念專題，曾訪問到一名男子威廉斯（Dennis Williams）。威廉斯的妻子為了慶祝丈夫的60歲生日，幫他訂了一趟協和機之旅。威廉斯得知後很感動，但告訴妻子想延5年，65歲退休時再去圓夢。沒想到還等不到威廉斯退休，協和機就已先退休，他的超音速夢想，始終沒有實現。 協和機最後飛行已經20年，世界上不停有洋洋灑灑的計畫提出，將重啟超音速旅行市場。然而對懷抱協和客機美夢的旅人，最重要的準備動作，恐怕不是存錢，而是務必保養好身體，因為夢想成真的那一天，恐怕還要等很久。

2023-12-10 07:30