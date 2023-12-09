白宮前高官：台若推翻兵役延長 美日擔憂

白宮國安會前亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）七日在澳洲雪梨向中央社表示，兵役延至一年是台灣展現防衛決心的重要指標，若被推翻，將引起美日極大擔憂。

現任雪梨大學美國研究中心執行長的葛林說，對美日等國而言，台灣兵役自四個月延長至一年的決定，代表台灣人民與政府準備好捍衛民主，並展現政治意志與堅定決心，對北京進行威懾。

葛林提到，美日及澳洲相信台灣正竭盡所能穩定局勢並防止戰爭，澳洲、加拿大等國雖然沒有如同美國的台灣關係法，但中國大陸對台脅迫與軍事攻擊將會威脅到整個第一島鏈，這代表美日加澳、菲律賓及紐西蘭等國都會因此受威脅。所有民主國家都想阻止此事發生，因此台灣自我防衛的決心至關重要。

另外，雪梨智庫羅伊國際政策研究院研究員麥葛瑞格（Richard McGregor）指稱，若民進黨贏得大選，將被視為反中政黨連續第三次執政。中方恐做出某種軍事回應，像展開某種對台封鎖；中國也可能將孤立台灣的壓力延伸至日澳等國。

麥葛瑞格說，若國民黨獲勝，短期內兩岸緊張可能舒緩，中方也可能增加兩岸對話和取消部分貿易壁壘。但中國統一台灣的目標不會放鬆，對台軍事威脅也永遠不會消失。

新黨表示，民進黨政府在去年十二月底宣布將義務役的役期由四個月延長為一年，為此特別發起反兵役延長公投反對。簽出了四○九七份連署書，超過政府對公投第一階段連署書要求的一九三二份門檻，昨到中央選舉委員會會正式送件。

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