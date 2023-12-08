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影／空飄氣球越海峽中線 邱國正：初判探空用途
國防部布昨日偵獲空飄氣球逾越海峽中線，向東飄行後消失，引起國安疑慮。國防部長邱國正上午受訪表示，初步了解可能是探空類的氣球，而隨季風緣故往台灣方向飄。邱國正說用途可能是探空，但探空範疇很廣，包括氣象 、航道能否掌控、風力有什麼影響等，都是它研究範圍。
美國參眾兩院軍委會日前達成協議，並公布協商版2024財政年度國防授權法案內容，要求美國國防部為台灣制定全面的培訓、諮詢與制度性能力建設計畫，以提升台灣戰力。對此邱國正表示，軍事交流沒有故意檯面化或是不檯面化的問題，國軍建軍備戰都是按照期程在做，推動事情也不需要敲鑼打鼓，就是平穩推動。
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