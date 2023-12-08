國防部發布海峽當面共軍動態 這回還加上氣球越線

國防部今天（8日）上午公布，昨天到今天早晨6時為止的海峽當面共軍海空活動，共偵獲共機26架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域15架次，共艦則有10艘次持續在台海周邊活動。此外國防部新聞稿也提及，7日中午11:52時偵獲空飄氣球1枚飛越海峽中線，位置於基隆西南方約101浬，高度約21000呎，繼續向東飄行，並於12:55時消失。

這是國防部每日公布中共機艦動態以來，首度提及空飄氣球。對此國防部軍事發言人孫立方少將說，以往國防部對於中共氣球消息，曾經單獨發布過動態，如今決定將其納入第二天公布的當日海空動態，是為了讓資訊完整化。

至於這枚氣球的施放目的，軍方研判係屬一般的氣象探空氣球。受到季節風向的影響，因此飛越中線接近台灣。

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