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美巡邏機飛越台海 國防部：全程掌握

聯合報／ 國際中心、記者林宸誼／綜合報導
美軍P-8A「海神式」反潛機。圖／取自美國海軍官網
美軍P-8A「海神式」反潛機。圖／取自美國海軍官網

美國軍方表示，一架美國海軍巡邏機六日飛越台灣海峽，並稱這項任務是在展現美國對自由開放印度太平洋地區的承諾。

路透報導，美國海軍第七艦隊表示，這架P-8A海神式海上巡邏與偵察機在國際空域飛越台灣海峽，美軍會在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。

對此，解放軍東部戰區新聞發言人施毅痛批美軍借此公開炒作。施毅稱將堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

我國防部表示，美軍一架P-8A反潛機六日中午由北向南航經台灣海峽，國軍全程掌握周邊海、空域動態。

美國 台灣海峽 美軍

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