快訊

獨／總統大選將屆 暗網爆情治機關監聽政治人物？調查局查證中

拔河遭繩勒脖10秒…家長見愛子「半圈瘀青勒痕」心疼 控老師反應慢半拍

台鐵區間車煞車不及撞上入侵外物 部分列車延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

部隊營外演習視為營區管制 蔡適應：執行上有困難

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國軍教召或演習部隊打野外經常將臨時將宮廟作為部隊指揮或集會所。記者洪哲政／攝影
國軍教召或演習部隊打野外經常將臨時將宮廟作為部隊指揮或集會所。記者洪哲政／攝影

立法院朝野本周五（8）將就「軍事營區安全維護條例草案」進行朝野協商，對於草案將部隊外出操演地須視為軍事營區加以管制，民進黨籍資深國防立委蔡適應今天表示，執行上可能有困難。

「軍事營區安全維護條例草案」將「軍事演習或軍事訓練場域」，包括漢光演習、河口防護演訓、海邊登陸操演、戰機訓練及實彈射擊場、射擊目標區、危險區的場地及區域，都視為軍事營區管制範圍。

蔡適應今日受訪表示，據他了解，「軍事營區安全維護條例草案」修法有兩大目的，一是解決過去要塞地帶堡壘法與現況不符的問題，二則是針對過去4、5年來有民人闖入營區、拍攝或營內官兵不服管教時，軍方無法可阻卻制止，進行法律的賦予。

但蔡適應也表示，目前通過草案中，實際上也有軍方可能難以執行的部分，如認定部隊外出演習場所視為軍事營區。

他舉例，現在教召或演習部隊打野外經常將臨時將宮廟作為部隊指揮或集會所，軍方屆時難道要臨時將當地發布為演習管制範圍？不知情民眾來參拜如何因應？他曾就此質詢國防部，但軍方沒有回應。

國防部 蔡適應

延伸閱讀

立法管制軍演拍攝 何志偉：建議軍方開發戰機賞機景點

立法管制軍營外與軍演攝影 肇因助訓美軍遭拍攝曝光

擅離職守偷跑去超商 士兵吃飯兩小時...一小時罰三萬

「軍事營區安全維護條例草案」立法院12月8日朝野協商

相關新聞

部隊營外演習視為營區管制 蔡適應：執行上有困難

立法院朝野本周五（8）將就「軍事營區安全維護條例草案」進行朝野協商，對於草案將部隊外出操演地須視為軍事營區加以管制，民進...

國防部：美P-8A反潛機今由北向南航經台灣海峽

國防部表示，一架美P-8A機，今（6）日中午由北向南航經台灣海峽。通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。

立法管制軍演拍攝 何志偉：建議軍方開發戰機賞機景點

立法院朝野本周五（8）將就「軍事營區安全維護條例草案」進行朝野協商，當時主持草案通過初審的民進黨籍外交及國防委員會召委何...

立法管制軍營外與軍演攝影 肇因助訓美軍遭拍攝曝光

立法院朝野本周五（8）將就「軍事營區安全維護條例草案」進行朝野協商，針對草案中將國軍外出演習如漢光演習、河防操演等區域視...

連續第三日 中共今於廣東海域執行火箭衛星發射任務

國防部表示，中共於今（6）日清晨3時30分在廣東陽江海域執行運載火箭搭載衛星發射任務。對台灣地區無危害。

部隊鍋 EP145｜空軍飛行員的超級盃 「天龍操演」在比些什麼？

空軍年度戰術總驗收「天龍操演」在11月結束，本年度戰機科目團體項目空戰由1聯隊IDF奪冠、對地則是4聯隊F-16拔得頭籌；個人戰技無論對空對地都由嘉義4聯隊的飛官奪得；團體總錦標則是操作幻象戰機的新竹2聯隊拿下。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。