部隊營外演習視為營區管制 蔡適應：執行上有困難

立法院朝野本周五（8）將就「軍事營區安全維護條例草案」進行朝野協商，對於草案將部隊外出操演地須視為軍事營區加以管制，民進黨籍資深國防立委蔡適應今天表示，執行上可能有困難。

「軍事營區安全維護條例草案」將「軍事演習或軍事訓練場域」，包括漢光演習、河口防護演訓、海邊登陸操演、戰機訓練及實彈射擊場、射擊目標區、危險區的場地及區域，都視為軍事營區管制範圍。

蔡適應今日受訪表示，據他了解，「軍事營區安全維護條例草案」修法有兩大目的，一是解決過去要塞地帶堡壘法與現況不符的問題，二則是針對過去4、5年來有民人闖入營區、拍攝或營內官兵不服管教時，軍方無法可阻卻制止，進行法律的賦予。

但蔡適應也表示，目前通過草案中，實際上也有軍方可能難以執行的部分，如認定部隊外出演習場所視為軍事營區。

他舉例，現在教召或演習部隊打野外經常將臨時將宮廟作為部隊指揮或集會所，軍方屆時難道要臨時將當地發布為演習管制範圍？不知情民眾來參拜如何因應？他曾就此質詢國防部，但軍方沒有回應。

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