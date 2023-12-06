國防部：美P-8A反潛機今由北向南航經台灣海峽

美國近年放寬對台政治管制，來台美軍人數增加，而若美軍官兵在台違法，究竟屬中華民國或者美國管轄，成為不得不重視的問題。目前，雙方政府暫無針對美軍在台灣地位問題有任何協定，國防部與外交部對這個問題沒有積極作為，法界非常不以為然。 儘管國防部說法是在台美軍若涉法，依據當地國家法律辦理，國防部立場符合一般法律常識，但現實運作卻非如此...

2023-12-06 07:30