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國防部：美P-8A反潛機今由北向南航經台灣海峽

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
美軍P-8A「海神式」反潛機。圖／取自美國海軍官網
美軍P-8A「海神式」反潛機。圖／取自美國海軍官網

國防部表示，一架美P-8A機，今（6）日中午由北向南航經台灣海峽。通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。

P-8A是美軍長程反潛機，能掛載AGM-84魚叉反艦飛彈、AGM-84K SLAM 遠程對地攻擊飛彈，航程達8300公里。能執行海上巡邏、偵察和反潛作戰。

飛彈 國防部 台灣海峽

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