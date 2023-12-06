聽新聞
test
0:00 / 0:00
國防部：美P-8A反潛機今由北向南航經台灣海峽
國防部表示，一架美P-8A機，今（6）日中午由北向南航經台灣海峽。通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。
P-8A是美軍長程反潛機，能掛載AGM-84魚叉反艦飛彈、AGM-84K SLAM 遠程對地攻擊飛彈，航程達8300公里。能執行海上巡邏、偵察和反潛作戰。
👉2024選戰最前線
▪ 名單整理包／選舉登記終了！區域立委、不分區名單一次看
▪ 2024總統副總統選舉 一圖看懂3組參選人資歷背景
▪ 2024全國不分區立委 16黨提名背景一次看
▪ 2024總統與立委選舉保證金知多少？退還門檻一次看New
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言