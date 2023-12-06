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連續第三日 中共今於廣東海域執行火箭衛星發射任務
國防部表示，中共於今（6）日清晨3時30分在廣東陽江海域執行運載火箭搭載衛星發射任務。對台灣地區無危害。
這是近三日國防部第三度發布中共發射火箭訊息，4、5日是自甘肅酒泉發射。
國防部表示，中共今日發射的這枚火箭，飛行路徑朝南海方向，高度位於大氣層外。對台灣地區無危害。
國防部表示，國軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌跡等資訊，適切警戒與應處。
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