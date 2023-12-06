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連續第三日 中共今於廣東海域執行火箭衛星發射任務

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
中共於今（6）日清晨3時30分在廣東陽江海域執行運載火箭搭載衛星發射任務。圖為中共過去在黄海的海上發射平台發射火箭照。圖／CHINA航天微博
中共於今（6）日清晨3時30分在廣東陽江海域執行運載火箭搭載衛星發射任務。圖為中共過去在黄海的海上發射平台發射火箭照。圖／CHINA航天微博

國防部表示，中共於今（6）日清晨3時30分在廣東陽江海域執行運載火箭搭載衛星發射任務。對台灣地區無危害。

這是近三日國防部第三度發布中共發射火箭訊息，4、5日是自甘肅酒泉發射。

國防部表示，中共今日發射的這枚火箭，飛行路徑朝南海方向，高度位於大氣層外。對台灣地區無危害。

國防部表示，國軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌跡等資訊，適切警戒與應處。

國防部 火箭 中共

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