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軍榮眷名家義賣畫作 今起在國父紀念館開展

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
「當我們與安得烈在藝起」義賣作品展覽開幕典禮今(5)日在國父紀念館舉行。圖／退輔會
「當我們與安得烈在藝起」義賣作品展覽開幕典禮今(5)日在國父紀念館舉行。圖／退輔會

退輔會與安得烈慈善協會協辦的「當我們與安得烈在藝起」義賣作品展，今(5)日在國立國父紀念館舉行開幕儀式。

退輔會表示，這項儀式由退輔會主委輔導會馮世寬、安得烈慈善協會執行長羅紹和、國父紀念館王蘭生館長共同出席。

退輔會指出，這項義賣活動邀請國防大學政戰學院應用藝術學系師長、榮民校友及安得烈慈善協會具繪畫基礎的同學們一同至清境農場作畫，畫作提供義賣，展期為12月2日至13日。

退輔會 義賣 馮世寬 羅紹和

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