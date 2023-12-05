快訊

獨／「挺郭三大山頭」發出穿雲箭 花蓮、屏東、雲林萬人動員全台挺侯

《紅人榜》柯辰勳追思會日期曝光 母難過「媽媽好愛你」：堅強活下去

啥東西漲價最有感？房價、雞排都上榜 眾人點名「國民點心」

北中南作戰區 本月將實施海岸實彈射擊

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
6軍團代號36401部隊12月26日在觀音海水浴場的輕兵器射擊警戒區域圖。圖／取自射擊通報
6軍團代號36401部隊12月26日在觀音海水浴場的輕兵器射擊警戒區域圖。圖／取自射擊通報

陸軍北、中、南作戰區包括6、10、8軍團近期發出射擊通報，將在本（12）月下旬安排後備部隊至負責守備的海岸實施輕兵器對海實彈射擊。一般認為，這項訓練是讓在地守備部隊模擬在紅色海灘對敵實施反擊的驗證。

根據射擊通報顯示，6軍團代號36401部隊、後備104旅、203旅，將分別在本月26日、28日於觀音海水浴場、大甲溪北岸河堤靶場與台南喜樹沙灘，實施地面武器、輕兵器對海射擊。

根據交通部港局的佈告，6軍團，將於本月26日上午8時至12時，在觀音水浴場實施四五手槍與T-91步槍對海射擊；28日上午同一時段，104旅則於大甲溪北岸河堤靶場實施射擊，同樣是對大甲海灘實施射擊。

而在28日同一時段，陸軍203旅也將在台南喜樹海灘實施地面武器對海射擊，此處警戒範圍較大，最大彈道高度達400呎，危險區域最小半徑有5浬，可能有機槍射擊。

觀音 陸軍 台南

延伸閱讀

金防部14年來首場夜間「太武操演」火砲齊發場面震撼

劍道、射擊、冰石壺營隊通通有 新北16運動中心營隊早鳥開跑

射擊／世界盃總決賽 不定向飛靶林怡君名列第6

高捷美麗島玻璃遭射穿 外送員失業洩憤下場慘

相關新聞

北中南作戰區 本月將實施海岸實彈射擊

陸軍北、中、南作戰區包括6、10、8軍團近期發出射擊通報，將在本（12）月下旬安排後備部隊至負責守備的海岸實施輕兵器對海...

美媒：提升台海後勤能力 五角大廈需要新思維

1945年任南太平洋司令的美國海軍上將哈爾西（William Halsey）實踐「後勤決定戰爭勝敗」格言，克服殘酷障礙走...

連續兩日 中共於甘肅酒泉發射火箭為我掌握

國防部今天表示，中共上午自甘肅酒泉衛星發射中心執行某型運載火箭搭載衛星發射任務，對台灣地區無危害。

國防部軍事營區定義 竟排除東南沙營舍

「軍事營區安全維護條例草案」本周五（8）進行朝野協商，草案規定，「軍事營區」不包含海巡署駐防東沙群島、南沙群島上的海巡廳...

「軍事營區安全維護條例草案」立法院12月8日朝野協商

立法院日前以「最速件」的形式，通知朝野將於本周五（8）上午就關係軍事迷、媒體營外拍攝軍事裝備權益甚鉅的「軍事營區安全維護...

國軍驗證紅色沙灘 揭仲：對共軍登島作戰轉型缺乏認識

國軍今年陸續完成全台18處紅色沙灘的驗證，國家政策研究基金會副研究員揭仲認為，對更新兵要而言，這項行動確有必要。但從驗證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。