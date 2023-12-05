北中南作戰區 本月將實施海岸實彈射擊
陸軍北、中、南作戰區包括6、10、8軍團近期發出射擊通報，將在本（12）月下旬安排後備部隊至負責守備的海岸實施輕兵器對海實彈射擊。一般認為，這項訓練是讓在地守備部隊模擬在紅色海灘對敵實施反擊的驗證。
根據射擊通報顯示，6軍團代號36401部隊、後備104旅、203旅，將分別在本月26日、28日於觀音海水浴場、大甲溪北岸河堤靶場與台南喜樹沙灘，實施地面武器、輕兵器對海射擊。
根據交通部港局的佈告，6軍團，將於本月26日上午8時至12時，在觀音水浴場實施四五手槍與T-91步槍對海射擊；28日上午同一時段，104旅則於大甲溪北岸河堤靶場實施射擊，同樣是對大甲海灘實施射擊。
而在28日同一時段，陸軍203旅也將在台南喜樹海灘實施地面武器對海射擊，此處警戒範圍較大，最大彈道高度達400呎，危險區域最小半徑有5浬，可能有機槍射擊。
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