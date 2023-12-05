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連續兩日 中共於甘肅酒泉發射火箭為我掌握
國防部今天表示，中共上午自甘肅酒泉衛星發射中心執行某型運載火箭搭載衛星發射任務，對台灣地區無危害。
這是甘肅酒泉衛星發射中心連續兩日發射火箭。
國防部表示，今(5)日7時30分許，中共於甘肅酒泉衛星發射中心，執行某型運載火箭搭載衛星發射任務。
國防部表示，這枚火箭飛行路徑朝印度洋方向，且高度位於大氣層外，對台灣地區並無危害。國軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌跡等資訊，適切警戒與應處。
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