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國防部軍事營區定義 竟排除東南沙營舍

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
南沙太平島海巡廳舍也由軍職官兵戍守，圖為過去太平島女兵。圖/本報資料照；來源：海巡署
南沙太平島海巡廳舍也由軍職官兵戍守，圖為過去太平島女兵。圖/本報資料照；來源：海巡署

「軍事營區安全維護條例草案」本周五（8）進行朝野協商，草案規定，「軍事營區」不包含海巡署駐防東沙群島、南沙群島上的海巡廳舍。

立法院日前以最速件通知朝野就「軍事營區安全維護條例草案」進行協商。國防部在立法說明時，特別點名未經准許不可拍攝的軍方操演，包括國軍漢光演習、（淡水）河口防護演訓、海邊登陸操演、戰機訓練及實彈射擊場、射擊目標區等。

不過，東南沙為我國國土，東沙島、太平島駐防者不但屬軍職官兵，現也有國軍部隊駐防，但草案定義中的軍事營區，國防部立法說明時卻聲明排除「東沙群島、南沙群島上由海洋委員會海巡署管理之海巡廳舍等建物。」

據了解，此舉是為維持南海非軍事化政策，過去我不敢在太平島設立國家公園，此次「軍事營區安全維護條例草案」排除東南沙，用意亦同。

海巡署 東沙島 漢光演習

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