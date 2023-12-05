聽新聞
test
0:00 / 0:00
國防部軍事營區定義 竟排除東南沙營舍
「軍事營區安全維護條例草案」本周五（8）進行朝野協商，草案規定，「軍事營區」不包含海巡署駐防東沙群島、南沙群島上的海巡廳舍。
立法院日前以最速件通知朝野就「軍事營區安全維護條例草案」進行協商。國防部在立法說明時，特別點名未經准許不可拍攝的軍方操演，包括國軍漢光演習、（淡水）河口防護演訓、海邊登陸操演、戰機訓練及實彈射擊場、射擊目標區等。
不過，東南沙為我國國土，東沙島、太平島駐防者不但屬軍職官兵，現也有國軍部隊駐防，但草案定義中的軍事營區，國防部立法說明時卻聲明排除「東沙群島、南沙群島上由海洋委員會海巡署管理之海巡廳舍等建物。」
據了解，此舉是為維持南海非軍事化政策，過去我不敢在太平島設立國家公園，此次「軍事營區安全維護條例草案」排除東南沙，用意亦同。
👉2024選戰最前線
▪ 名單整理包／選舉登記終了！區域立委、不分區名單一次看
▪ 2024總統副總統選舉 一圖看懂3組參選人資歷背景
▪ 2024全國不分區立委 16黨提名背景一次看
▪ 2024總統與立委選舉保證金知多少？退還門檻一次看New
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言