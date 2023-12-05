「軍事營區安全維護條例草案」立法院12月8日朝野協商

立法院日前以「最速件」的形式，通知朝野將於本周五（8）上午就關係軍事迷、媒體營外拍攝軍事裝備權益甚鉅的「軍事營區安全維護條例草案」進行朝野協商，準備將啟動送院會三讀的程序。

這項草案規定，「軍事營區」的定義，是指重要軍事設施或軍事機關之駐地；經軍事機關通報相關機關管制之軍事演習或軍事訓練場域，於演習或訓練期間視為軍事營區。

國防部解釋，「軍事演習或軍事訓練場域」，是指以訓練或測驗為目的而實施模擬作戰行為的空間，如漢光演習、河口防護演訓、海邊登陸操演、戰機訓練及實彈射擊場、射擊目標區、危險區的場地及區域。軍事機關於演習或訓練前通報各機關管制。

草案規定，未經許可，於軍事營區外對其從事測量、錄影、攝影、描繪、記述或其他偵察行為，足生損害於軍事營區安全，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。國防部曾於立法院說明，此法可事後追溯，相關影片、照片刊登媒體或社群後，據以研判是否開罰。

草案同時規定，遙控無人機或其他無人飛行物體飛越軍事營區，有危害國防或軍事之設施或機密資訊之虞，指揮官、值勤軍官、士官及衛哨兵執行軍事營區安全勤務，遇有情況得使用器械，必要時，得使用武器，即時排除危害。

目前草案仍有3項議題等待保留協商，包括：第7條「非經軍事機關許可，不得於軍事營區之行為規範」、 第16條「指揮官、值勤軍官、士官及衛哨兵執行軍事營區安全勤務違反本條例規定使用武器或器械，致侵害人民自由或權利時，依國家賠償法規定辦理及求償規範。」、第20條「以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇依本條例執行軍事營區安全勤務之衛哨兵或值勤軍官、士官者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣30萬元以下罰金。」

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