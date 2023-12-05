國軍驗證紅色沙灘 揭仲：對共軍登島作戰轉型缺乏認識
國軍今年陸續完成全台18處紅色沙灘的驗證，國家政策研究基金會副研究員揭仲認為，對更新兵要而言，這項行動確有必要。但從驗證過程來看，軍方對共軍正推動中的「聯合登島作戰」轉型，似乎缺乏足夠的認識。
揭仲說，因為這些沙灘早年確實因為可供共軍實施團級以上之大部隊兩棲登陸，被國軍註記為「紅色沙灘」；可是在經過許多年後，部分沙灘的地形、地貌與後方人工聚落設施已產生不小的變化，但國軍地面防衛作戰計畫，包括戰術位置、陣地設計與火力指向等，卻還是依據早年「紅色沙灘」劃定之初的情形制定，與現地狀況不符、甚至嚴重失真，導致兵力與火力的錯誤配置與浪費。因此派出實兵對各「紅色沙灘」逐一進行驗證，絕對有必要。
揭仲說，在國防部長邱國正部長的要求下，海軍陸戰隊對這些「紅色沙灘」執行環台驗證，重新推測共軍可能登陸路徑並更新兵推參數，做為修訂防衛作戰計畫的依據，確實值得肯定。
但揭仲也指出，整個「紅色沙灘」驗證過程，還是存在一些問題。首先就是國軍仍舊以比較傳統的兩棲登陸作戰模式進行模擬，對共軍目前大力推動、可能在2030年前後初步完成的「聯合登島作戰」轉型，似乎缺乏足夠的認識；此外，由於國軍沒有氣墊登陸艇，無法透過實兵驗證，精確評估共軍大量運用氣墊登陸艇後，可能登陸的路徑、地點與兵力規模，導致修訂後的地面防衛作戰計畫，在敵人可能行動的判斷上失真。
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